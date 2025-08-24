قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر
القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
رياضة

شوبير: أحمد عبد القادر لم يظهر في تدريبات الأهلي الجماعية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق حتى الآن، نافيًا ما تردد عن ظهوره في مران الأمس.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: "اللاعب لم يشارك مطلقًا في التدريبات الجماعية، لكنه ملتزم بالحضور إلى المران بحكم ارتباطه بتعاقد مع النادي".

وشهدت أزمة عبد القادر تطورًا جديدًا بعد الجلسة التي جمعت محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، حيث طالب يوسف بالسماح للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية بدلاً من التدريب منفردًا، على أمل منحه فرصة لإثبات نفسه قبل دخول قائمة المباريات.

وعقدت إدارة الأهلي جلسة حاسمة مع ريبيرو لمعرفة الموقف النهائي بشأن اللاعب، خاصة أن المدرب الإسباني كان قد أبدى رفضًا قاطعًا لمشاركته في التدريبات، مؤكدًا أنه خارج حساباته الفنية منذ بداية الموسم ولم يتم ضمه لمعسكر الإعداد في تونس، بعدما أُبلغ بأن الإدارة تسعى لتسويقه.

وأوضح ريبيرو أن الفريق يضم عناصر عديدة في نفس مركز عبد القادر، فضلًا عن عدم جاهزية اللاعب الفنية والبدنية والذهنية، ما يجعله غير مؤهل في الوقت الحالي للانضمام إلى التدريبات الجماعية أو المشاركة في المباريات المقبلة.

أحمد شوبير شوبير أحمد عبد القادر الأهلي ريبيرو تدريبات الأهلي

