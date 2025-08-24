شوبير: أحمد عبد القادر لم يظهر في تدريبات الأهلي الجماعية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق حتى الآن، نافيًا ما تردد عن ظهوره في مران الأمس.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: "اللاعب لم يشارك مطلقًا في التدريبات الجماعية، لكنه ملتزم بالحضور إلى المران بحكم ارتباطه بتعاقد مع النادي".

وشهدت أزمة عبد القادر تطورًا جديدًا بعد الجلسة التي جمعت محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، حيث طالب يوسف بالسماح للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية بدلاً من التدريب منفردًا، على أمل منحه فرصة لإثبات نفسه قبل دخول قائمة المباريات.

وعقدت إدارة الأهلي جلسة حاسمة مع ريبيرو لمعرفة الموقف النهائي بشأن اللاعب، خاصة أن المدرب الإسباني كان قد أبدى رفضًا قاطعًا لمشاركته في التدريبات، مؤكدًا أنه خارج حساباته الفنية منذ بداية الموسم ولم يتم ضمه لمعسكر الإعداد في تونس، بعدما أُبلغ بأن الإدارة تسعى لتسويقه.

وأوضح ريبيرو أن الفريق يضم عناصر عديدة في نفس مركز عبد القادر، فضلًا عن عدم جاهزية اللاعب الفنية والبدنية والذهنية، ما يجعله غير مؤهل في الوقت الحالي للانضمام إلى التدريبات الجماعية أو المشاركة في المباريات المقبلة.