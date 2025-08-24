بين تقنين الأرباح والرقابة على المحتوى.. هل تحظر مصر تطبيق تيك توك ؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة دعوات واسعة تطالب بوقف تطبيق "تيك توك" في مصر، وسط مخاوف متزايدة من الآثار السلبية التي يخلفها على المجتمع، لاسيما فئة الشباب، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لبحث التداعيات السلبية نتيجة استخدامه.

وترددت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر تطبيق تيك توك في مصر الفترة القادمة، اقتداءً بكثير من الدول التي حظرت تطبيق تيك توك بالفعل، خوفا من أضراره على شعوبها ، الأمر الذي أثار تساؤل الملايين عبر مواقع التواصل عن حظر تطبيقه أكتوبر المقبل من عدمه.

في سياق متصل ، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلسة 8 سبتمبر المقبل الدعوى المقامة من محام طالب فيها بوقف وتشغيل حجب تطبيق "تيك توك" .

وطالبت الدعوى بحجب تيك توك والتطبيقات المشابهة في مصر انطلاقًا من واجب الدفاع عن الأمن القومي والقيم الأخلاقية وحماية الأطفال والمجتمع، وأن هذه المنصات تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب جرائم الابتزاز، والاتجار بالبشر، واستغلال القُصّر، وغسل الأموال، وتجارة الأعضاء، وبث المحتوى المخل بالآداب العامة.

ضوابط جديدة تحفظ الثوابت والقيم المجتمع المصري

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استجاب في وقت سابق الي توصية ومطالبة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، بشأن إقرار ضوابط جديدة تحفظ الثوابت والقيم المجتمع المصري الراسخة ، بشأن محتوى الحسابات والصفحات علي منصة برنامج ( تيك توك ) .

وأكد النائب احمد بدوى رئيس اتصالات النواب، في تصريح سابق له ، بأنه عقد اجتماع مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ما يثار عن إغلاق وحظر (التيك توك) في مصر بحلول أكتوبر القادم ، ونفي مسئولي القومي لتنظيم الاتصالات ما أثير بهذا الشأن .



وأوضح أن هناك آليات جديدة سيتم إقرارها بما فيها مطالبة رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان ، حول ضرورة الحفاظ علي القيم والهوية المصرية بتقديم محتوى هادف ، ولا يخل بالقيم وأعراف المجتمع المصري العريق.



تشريع جديد يقنن أرباح التيك توك



وكشف بدوى عن نيته بأنه سيتقدم بتشريع الي البرلمان خلال دور الانعقاد القادم ، يقنن أرباح التيك توك باعتبارها أحد مصادر الدخل للأشخاص وتدخل تحت مظلة الأوعية الضريبية حفاظاً علي حقوق الدولة .

من جانبه ، أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحظر تطبيق " تيك توك " في مصر نهائيًا لما يشكله من خطر وتهديد حقيقي على ثوابت المجتمع المصري.



وأوضحت "رشدي"، أن تطبيق تيك توك يمثل خطورة بالغة على الشباب لا تقل خطراً على المخدرات لما يحاك من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة الأطفال والشباب، ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعي بكل قوة للسيطرة علي عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم في المستقبل القريب.