القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطالبة المتهمة بتعديل رغبات زميلتها في مدينة العبور، دون علمها.

وكشف الدكتور أحمد محمدي، والد الطالبة عائشة، تفاصيل جديدة حول أزمة التلاعب في رغبات ابنته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي استجابت سريعًا للشكوى، وأن مكتب التنسيق تواصل معه بشكل مباشر لإصلاح ما جرى من عبث.

وقال حمدي، إن مكتب التنسيق حصل منه على نسخة PDF من آخر تعديل أدخلته الأسرة على رغبات ابنته قبل تعرضها للتلاعب من زميلتها، مشيرًا إلى أن المكتب أكد له أنه سيقوم بإعادة ترتيب الرغبات وفق النسخة الرسميه المعتمده، مع تزويد الأسره بكلمه مرور جديدة لتمكين الطالبة من متابعة رغباتها بعد التصحيح.

وأوضح أن مكتب الوزير كلف أحد المسؤولين بالتواصل معه أكثر من مرة خلال الساعات الماضية، لمتابعة تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن التواصل تم بشكل مستمر مع الذي يتولى متابعة الملف مع مكتب الوزير ورئيس مكتب التنسيق.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح والد الطالبة أن زميلة ابنته في السكن تمكنت من الحصول على بياناتها الشخصية، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بالتنسيق، واستغلتها في التلاعب برغباتها الدراسية، قبل أن تعترف لوالدتها بما ارتكبته، الأمر الذي أدى إلى صدمة كبيرة للأسرة.