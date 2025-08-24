قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
محافظات

القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور

الدكتور أحمد محمدي والد الطالبة عائشة
الدكتور أحمد محمدي والد الطالبة عائشة
إبراهيم الهواري

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطالبة المتهمة بتعديل رغبات زميلتها في مدينة العبور، دون علمها.

وكشف الدكتور أحمد محمدي، والد الطالبة عائشة، تفاصيل جديدة حول أزمة التلاعب في رغبات ابنته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي استجابت سريعًا للشكوى، وأن مكتب التنسيق تواصل معه بشكل مباشر لإصلاح ما جرى من عبث.

وقال حمدي، إن مكتب التنسيق حصل منه على نسخة PDF من آخر تعديل أدخلته الأسرة على رغبات ابنته قبل تعرضها للتلاعب من زميلتها، مشيرًا إلى أن المكتب أكد له أنه سيقوم بإعادة ترتيب الرغبات وفق النسخة الرسميه المعتمده، مع تزويد الأسره بكلمه مرور جديدة لتمكين الطالبة من متابعة رغباتها بعد التصحيح.

وأوضح أن مكتب الوزير كلف أحد المسؤولين بالتواصل معه أكثر من مرة خلال الساعات الماضية، لمتابعة تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن التواصل تم بشكل مستمر مع الذي يتولى متابعة الملف مع مكتب الوزير ورئيس مكتب التنسيق.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح والد الطالبة أن زميلة ابنته في السكن تمكنت من الحصول على بياناتها الشخصية، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بالتنسيق، واستغلتها في التلاعب برغباتها الدراسية، قبل أن تعترف لوالدتها بما ارتكبته، الأمر الذي أدى إلى صدمة كبيرة للأسرة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

شاطئ أبو تلات

بعد غرق 6 طالبات من سوهاج في شاطئ أبو تلات.. الراية الحمراء مازالت مرفوعة..وتشييع جثمان الطالب فارس ياسر

صورة أرشيفية

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بقبول صفقة التبادل ويحذرون من احتلال غزة

صورة أرشيفية

صاحب واقعة دعم حارس السفارة المصرية في هولندا يكشف الحقائق

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

