الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
وزير الثقافة يلتقي شباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (JPLP).. هنو: مشاركة الوزارة تؤكد أن الثقافة والفنون ليست ترفًا بل أساس لبناء الإنسان وصياغة وعيه

جمال عاشور

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (JPLP)، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وخلال جولته، تفقد وزير الثقافة قاعات التدريب، واستمع إلى آراء المتدربين حول البرنامج التدريبي وتأثيره عليهم، وطموحاتهم للمستقبل، كما استمع إلى أغنية وطنية قدّمها المتدربون وأشاد بأدائهم المتميز وسرعة استفادتهم من البرنامج.

وقال وزير الثقافة في كلمته:
“يسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم في فعاليات البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة – JPLP، تحت مظلة المدرسة الرئاسية للقيادة، ذلك البرنامج الوطني الطموح، الذي يجسد رؤية الدولة في إعداد جيل جديد من شبابنا، جيل يحمل لواء القيادة، ويتسلح بالعلم والثقافة والانتماء”.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن مشاركة وزارة الثقافة في البرنامج تعكس قناعة راسخة بأن الثقافة والفنون ليست ترفًا، بل هي أساس لبناء الإنسان وصياغة وعيه. وأضاف أن فعاليات الوزارة داخل البرنامج شملت ورشًا متنوعة من الحرف اليدوية وكتابة السيناريو، إلى الغناء وإلقاء الشعر واكتشاف المواهب، بما يتيح للنشء فرصة التعبير عن ذواتهم وصقل قدراتهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية.

وأوضح الوزير  أن مشاركة الشباب في البرنامج تمثل أولى خطواتهم نحو مستقبل تضيئه الثقافة ويعززه الفن وتوجهه الهوية المصرية الأصيلة، مطالبًا إياهم بأن يجعلوا من الانتماء والوعي بوصلةً لهم، ومن الإبداع سلاحًا لمواجهة التحديات، لأنهم فخر مصر وأملها في غدٍ مشرق.

وشدد وزير الثقافة على أن الثقافة ستظل دائمًا القوة الناعمة لمصر، تصنع الوعي وتبني الانتماء وتؤهل قادة الغد على أسس راسخة من المعرفة والإبداع، موجّهًا الشكر والتقدير للأكاديمية الوطنية للتدريب على جهودها البنّاءة، ولكل الشباب المشاركين في البرنامج.

كما وجّه بتنظيم زيارة لشباب البرنامج لحضور أحد العروض المسرحية التي تقدمها الوزارة على مسارح الدولة، لتكون تجربة حية وذكرى خالدة في وجدانهم.

من جانبها، أعربت الدكتورة سلافة جويلي عن سعادتها بلقاء وزير الثقافة بالشباب، مؤكدة أن التعاون مع وزارة الثقافة يمثل إضافة مهمة للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، الذي يهدف إلى بناء جيل واعٍ من النشء والشباب، مشيرة إلى أن الوزارة شريك رئيسي في إنجاحه.

ويأتي البرنامج تحت مظلة “المدرسة الرئاسية للقيادة” كمنصة لصناعة جيل من القادة الشباب (13 – 18 عامًا)، من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية وتعزيز وعيهم الوطني. وقد تخلل البرنامج أنشطة وورش عمل متنوعة بالتعاون مع وزارة الثقافة، تضمنت الحرف اليدوية وكتابة السيناريو والغناء وإلقاء الشعر واكتشاف المواهب، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للنشء والشباب

