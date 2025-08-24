عروس الجنة.. رحيل طبيبة شابة من مطروح بعد صراع مع المرض بالإسكندرية

خيمت حالة من الحزن على الأوساط الطبية وأهالي محافظة مطروح، عقب وفاة الدكتورة روان طارق، طبيبة الامتياز، والبالغة من العمر 24 عامًا، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع مع المرض استمر أسبوعًا واحدًا فقط.

الطبيبة الشابة، التي تخرجت العام الماضي، باشرت عملها في أحد المستشفيات بالإسكندرية، قبل أن تتعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج، إلا أن حالتها تدهورت سريعًا، لتفارق الحياة صباح اليوم، وسط صدمة ذويها وزملائها الذين أطلقوا عليها لقب "عروسة الجنة".

ونعى العديد من الأطباء والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطبيبة الراحلة، مشيدين بدماثة أخلاقها وتفانيها في خدمة مرضاها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.