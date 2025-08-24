علي السعيد يعلن تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة إس أي كا إف سي

أعلن علي السعيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة فريق إس أي كا إف سي، والمقرر لها بعد قليل على ملعب النادي، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق سيدات الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : نورا عبد الحميد

خط الدفاع : ماهيتاب حسني - علياء عطا الله - كونستانس أشيا - يسرا إبراهيم.

خط الوسط : أمنية عاطف - شروق إبراهيم - ملك زيدان - منة سند - روميساء أسامة.

الهجوم : حنين هشام

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: نعمة سيد، فريدة أمير، مارتا شهير، جومانا أيمن كوردية، شهد مكرم، رقية مصطفى، لوجين ياسر، رحمة شعبان، وميشلين يني نيكولا.