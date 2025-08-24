مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد

في خطوة غير متوقعة، قامت إدارة النادي الأهلي بإعادة لاعبها أحمد عبد القادر إلى أجواء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، رغم أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، لا يضع اللاعب ضمن حساباته الفنية منذ عودته من فترة إعارته مع نادي قطر القطري.

أحمد عبد القادر، الذي يمتد عقده مع الأهلي حتى صيف 2026، يعيش وضعًا صعبًا داخل القلعة الحمراء بعد استبعاده من التدريبات الجماعية بناءً على قرار الجهاز الفني، فضلًا عن رفض الإدارة طلبه السابق بفسخ العقد والرحيل مجانًا خشية انتقاله إلى الزمالك. ورغم ذلك، تم قيده في قائمة الفريق للموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، أصدر توجيهاته للإداري المسؤول بالتواصل مع عبد القادر وإبلاغه بمواعيد التدريبات الجماعية.

وأضاف المصدر أن اللاعب تمت إضافته إلى المجموعة الخاصة بلاعبي الفريق على تطبيق "واتس آب"، فضلًا عن مكالمة هاتفية للتأكيد على حضوره المران الرئيسي مع زملائه.

المفاجأة أن عبد القادر نفسه أبدى اندهاشه من هذا التغير المفاجئ في موقف الجهاز الفني، خاصة بعد فترة من التهميش والرفض لمشاركته مع المجموعة.

وكان اللاعب قد قدم أداءً لافتًا خلال فترة إعارته في قطر، حيث شارك في 15 مباراة بالدوري القطري سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، بالإضافة إلى مشاركته في مباراتين بكأس قطر سجل خلالهما هدفًا.