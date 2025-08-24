الأزهر العالمي للفتوى يطلق حملة عن المولد النبوي طوال شهر ربيع الأول

يحتفي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بذكرى مولد سيدنا ونبينا محمد، ويحيي هذه المناسبة العطرة العزيزة على قلب كل مسلم ومسلمة بباقة متنوعة من النشاطات الدعوية والتوعوية.

وأعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن إطلاق حملة إلكترونية عبر صفحات المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: «مولد الحبيب»، تُذكّر بسيرته، وتبين علو قدره، ومنزلته، وكريم شمائله وفضائله.

كما سيتم إطلاق مجموعة من الفيديوهات القصيرة عن أخلاق المصطفى وتعاليمه السمحة، علاوة على إطلاق بث حي للاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله، من داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

كما سيتم نشر كتيب المركز التعريفي بسيدنا رسول الله «ولد الهدى»، والذي يتناول: شمائله، وفضائله، ومكانته، وهديه، وحقوقه، ويحث جميع المسلمين على الاقتداء به واتباع سنته.

وأضاف مركز الأزهر، أن سيتم عمل المشاركات الإعلامية المتميزة لأعضاء المركز في العديد من القنوات التليفزيونية، وعبر أثير الإذاعات، وبالتعاون مع المواقع الصحفية الإلكترونية، باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية، علاوة على المشاركة الصحفية بعدد من المقالات التي تتناول صفات سيدنا رسول الله الخُلقية والخِلقية.

كما سيتم تناول عدد من الموضوعات التعريفية بسيدنا النبي عبر البث المباشر الخاص بالمركز، والعديد من المواقع الإلكترونية باللغة العربية واللغات الأجنبية، علاوة على الإجابة على الفتاوى الواردة للمركز عبر منافذه الإفتائية الإلكترونية حول عدد من القضايا، منها:

- مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكيفية الاحتفال به، والرد على من يحرمون الاحتفال بمولده.

- رصد الفتاوى المتشددة حول الاحتفال بالمولد النبوي، وتفنيدها، والرد عليها من خلال قسم متابعة المحتوى الديني في وسائل الإعلام التابع للمركز.

كما يستقبل المركز مكالمات واستفسارات الجمهور من خلال الاتصال الهاتفي يوميًّا على هاتف رقم: 19906، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة، وعبر تطبيق المركز لتلقي الفتاوى.

ويشارك قسم فتاوى النساء بمجهودات مميزة في الحملات الإلكترونية المُصورة، والبرامج الإعلامية، والمقالات الصحفية.

