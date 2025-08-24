مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكشف عن إصدارات الدورة 32

أعلن الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسق عام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثانية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، عن قائمة الإصدارات الجديدة التي ستُطرح ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين المقررة في سبتمبر المقبل.

وتضم الإصدارات هذا العام أحد عشر كتابًا جديدًا تترجم وتوثق أحدث الاتجاهات المسرحية العالمية، في إطار سعي المهرجان لتعزيز الحركة النقدية والمعرفية وتوفير مراجع أساسية للمشتغلين بالمسرح من باحثين وطلاب وممارسين، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والمهتمين بالمسرح التجريبي على وجه الخصوص، من خلال الاطلاع على أحدث الرؤى والمقاربات النقدية العالمية.



وجاءت قائمة الإصدارات على النحو التالي:

الدراماتورجيا الركحية – تأليف آن فرونسواز بنيامو – ترجمة: د. يوسف أمفزع.

الميتاتيرو والتناص – تأليف مانفريد شميلنغ – ترجمة: د. محمد سيف.

تأليف الأداء المسرحي "المخرج في المسرح المعاصر" – تأليف أفرا سيدير وبولو – ترجمة: أحمد عبد الفتاح.

المسرح الرقمي "صناعة المسرح الرقمي ومعناه" – تأليف ناديا ماسورا – ترجمة: أحمد عبد الفتاح.

الجمهور والكاتب المسرحي – تأليف مايو سيمون – ترجمة: الشيماء على الدين.

ما هي الدراماتورجيا – تحرير: بيرت كاردولو – ترجمة: محمد يونس.

سيناريوهات الطاقة "جماليات اللامادي" – تحرير: بربرا جروناو – ترجمة: مروة مهدي.

مسارح الطبيعة – تحرير: ناتالي كوتيه وآخرون – ترجمة: عمر فرتات ومحمد سيف.

روافد المسرح التجريبي – تشكُّل قسمات مسارح ما بعد الدراما – إعداد وتحرير: سعيد كريمي.

الحداثة والمسرح – تأليف جراهام لي وآخرون – ترجمة: عبد السلام إبراهيم.

التجريب في تدريب الممثل – تأليف: د. مدحت الكاشف.

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يُعد من أبرز المنصات المسرحية في المنطقة العربية، دوره الريادي في دعم التجارب المسرحية المبتكرة، والانفتاح على أحدث اتجاهات المسرح العالمي، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية والدولية

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري، ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية، بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.