الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج

كشفت الطالبة مريم وليد، إحدى الملتحقات بـ"الأكاديمية الوهمية للضيافة الجوية"، ووالدتها مها صابر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تفاصيل جديدة عن خديعة الأكاديمية التي تسببت في كارثة غرق 6 طلاب من محافظة سوهاج بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية.

وبنبرة يملؤها الحزن، قالت مريم: "أنا مكنتش أتخيل إن الموضوع كله نصب.. دخلت الأكاديمية على أمل إن بعد التخرج ألاقي فرصة عمل في مطار، وده اللي كانوا بيأكدوا عليه في كل مرة... كانوا بيقولوا لنا إن في تنسيق مع شركات طيران، وإن الخريجات بيتعينوا على طول".

الأكاديمية الوهمية ومكر الخديعة

واضافت: "والدتي كمان اقتنعت بكلامهم، رغم إن سنها فوق التلاتين، وقالوا لها إن ده مش هيكون عائق، وإنها كمان ممكن تتعين بعد التخرج.. فبقينا أنا وهي بنروح سوا للأكاديمية، وندفع المصاريف عشان نضمن مستقبل أفضل".

أما مها صابر، والدة الطالبة، فأكدت لـ"صدى البلد" أنها منعت ابنتها من السفر في اللحظة الأخيرة بسبب ظروف خاصة:" الحمد لله إن ربنا ألهمني ومنعتها تسافر".

وأضافت: "كانوا قايلين لنا إن الرحلة للساحل الشمالي، لكن اتفاجئنا إن الطلاب اتنقلوا على الإسكندرية.. ولما صحيت على خبر غرق الطالبات، قلبي وقع من مكانه.. حسيت إن بنتي كانت ممكن تكون واحدة منهم".

وأشارت الأم إلى أن الأكاديمية استغلت أحلام الطلاب وأسرهم: "كانوا بيلعبوا على نقطة الأمل في الشغل.. وإحنا صدقنا إن في فرصة حقيقية، لكن اللي حصل كشف كل حاجة، إنهم مجرد نصابين".

يذكر أن حادث شاطئ أبو تلات بالإسكندرية أسفر عن مصرع 6 طلاب بالأكاديمية الوهمية، وإصابة العشرات، بعدما جرفتهن الأمواج العاتية إلى عمق البحر.

فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع مديرة فرع سوهاج التي تم القبض عليها يوم 19 أغسطس، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، بعد ثبوت أنها تعمل دون أي تراخيص رسمية وتضم 6 أفرع على مستوى الجمهورية.