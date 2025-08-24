دموع وسجدة شكر.. كيف نجت سها نبيل من رحلة الموت بالأكاديمية الوهمية بسوهاج؟

انهارت السيدة والدة الطالبة سها نبيل بالبكاء لحظة سماعها خبر غرق 6 من طلاب الأكاديمية الوهمية للضيافة الجوية بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، بعدما أيقنت أن ابنتها كانت على وشك أن تكون إحدى الضحايا، لولا رفضها اللحاق بالرحلة في آخر لحظة.

تقول الأم في بث مباشر على "صدى البلد" والدموع تغالبها: "أنا وقعت على الأرض وسجدت لله شكر.. كنت مش قادرة أصدق إن بنتي نجت من الموت.. قلبي كان هيقف وأنا بشوف صور البنات اللي كانوا معاها وبيضحكوا معاها من كام يوم.. الحمد لله ألف مرة".

الأكاديمية الوهمية بسوهاج

ثم تنهمر دموعها وهي تردد: "ربنا أنقذ بنتي.. دول كانوا لسه أطفال.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم... ربنا يصبر قلوب أهاليهم انا قلبي واجعني عليهم".

أما سها نبيل، 24 عامًا، فقد روت بصوت يملؤه الحزن والصدمة: “أنا كنت حاسة إن في حاجة غلط.. مكنتش راضية أسافر معاهم رغم إن بابا كان بيقول لي انتي اتحسدتي”.

"وإنك لازم تكملي الرحلة عشان التدريب.. لكن جوايا كان في خوف غريب منعني.. ولما صحيت على خبر وفاة صاحباتي وقعت من طولي وأغمى عليّ.. حسيت إني بين حلم وكابوس".

وأشارت سها إلى أن الأكاديمية استدرجتهن بوعود زائفة: "قالوا لنا إن دي رحلة تدريبية زي المعسكر، وإنها هتكون جزء من الكورس، وإحنا دفعنا 3000 جنيه.. مدة الدراسة قالوا إنها سنة ونص، وإحنا ملناش غير 5 شهور، والفرع بتاع سوهاج كان لسه جديد ملوش كام شهر.. وكل ده طلع وهم في وهم".

وتابعت: "كل اللي في دماغنا كان المستقبل.. حلمنا نشتغل في المطار ونلبس الزي الرسمي، لكن فجأة الحلم اتحول لجنازة كبيرة.. صحابي اللي كانوا معايا في المحاضرة بقوا دلوقتي تحت التراب".

وكانت محافظة سوهاج قد فجعت أمس السبت، بخبر غرق 6 من طلابها في شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، أثناء رحلة نظمتها الأكاديمية الوهمية للضيافة الجوية.

وقد كشفت التحقيقات أن الأكاديمية تعمل دون أي تراخيص رسمية، وأنها تمتلك 6 أفرع على مستوى الجمهورية، بينها فرع حديث بمحافظة سوهاج.

ولا تزال النيابة العامة تحقق مع مديرة فرع سوهاج ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، بعد ثبوت تورطهما في إدارة نشاط تدريبي وهمي مقابل مبالغ مالية، واستغلال أحلام الفتيات في مستقبل زائف انتهى بمأساة أدمت قلوب الأهالي.