أخبار البلد

وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية.. وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إدارة بولاق الاجتماعية، وذلك بعد تطويرها بشكل كامل، ونقلها إلى منطقة أبراج ماسبيرو.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى شرحٍ وافٍ من المدير العام للإدارة، عن سير العمل، وأبرز مطالب المترددين، مثنية على أداء مديرة إدارة بولاق الاجتماعية، مؤكدة أنها "قيادة نسائية مشرفة".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتذليل كافة العقبات التي تواجه المترددين، وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

جاء ذلك في إطار جولة تفقدية لوزيرة التضامن الاجتماعي قامت بها لتفقد خدمات الوزارة داخل عدد من دور الرعاية وأماكن تقديم الخدمات الحيوية للسادة المواطنين  في محافظتي القاهرة والجيزة.

جدير بالذكر أن وزير التضامن الاجتماعي اتخذت مجموعة من الإجراءات على مستوى الجمهورية بهدف رفع كفاءة هذه الوحدات وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق يحترم آدمية المواطن المصري، وتأتي هذه الخطوة استجابة لواقع بعض الوحدات الاجتماعية التي تعمل من مقرات غير مؤهلة بما لا يليق بمستوى الخدمة المطلوبة.

وأسفرت هذه الجهود عن دمج 149 وحدة من الوحدات الاجتماعية المتقاربة في وحدة واحدة، ونقل 93 وحدة أخرى إلى مقرات وحدات اجتماعية أكثر ملاءمة، مع مراعاة البعد الجغرافي؛ ليصبح إجمالي وحدات التضامن الاجتماعي 2506 وحدة.

رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها كل من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع.

وزيرة التضامن ماسبيرو التضامن الاجتماعي

