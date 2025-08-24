عيب.. ناقد رياضي يعلق على عدم استضافة الفريق الأحمر في فندق

علق الناقد الرياضي محمد مراد، على عدم وجود فندق لاستضافة لاعبي الأهلي، استعداداً لمواجهة غزل المحلة.

وكتب مراد على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "عيب لما يبقى مدينة زي المحلة مافيهاش فندق يستضيف الفرق الكبيرة، الأهلي يصل كفر الشيخ لدخول معسكر مغلق استعدادًا لغزل المحلة ".







ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في معسكر مغلق بمدينة كفر الشيخ استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها مساء غد، في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

وضمت القائمة التي دخلت معسكر مغلق مفاجاة بوجود أحمد عابدين قلب الدفاع الشاب بجانب محمد الشناوي ومصطفي شوبير وأشرف داري، احمد عابدين مصطفى العش، عمر كمال، أحمد رمضان، كريم فؤاد وأليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي جراديشار محمد شريف.