أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
عيب.. ناقد رياضي يعلق على عدم استضافة الفريق الأحمر في فندق

يارا أمين

علق الناقد الرياضي محمد مراد، على عدم وجود فندق لاستضافة لاعبي الأهلي، استعداداً لمواجهة غزل المحلة.

وكتب مراد على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "عيب لما يبقى مدينة زي المحلة مافيهاش فندق يستضيف الفرق الكبيرة، الأهلي يصل كفر الشيخ لدخول معسكر مغلق استعدادًا لغزل المحلة ".



ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في معسكر مغلق بمدينة كفر الشيخ استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها مساء غد، في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

وضمت القائمة التي دخلت معسكر مغلق مفاجاة بوجود أحمد عابدين قلب الدفاع الشاب بجانب محمد الشناوي ومصطفي شوبير وأشرف داري، احمد عابدين مصطفى العش، عمر كمال، أحمد رمضان، كريم فؤاد وأليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي جراديشار محمد شريف. 

محمد مراد الأهلي غزل المحلة فيسبوك كفر الشيخ

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

اليمن

ولاء السلامين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بتكثيف ضرباته على اليمن إذا استمرت الهجمات الحوثية

الإخوان

أحمد موسى: الإخوان عندهم هدف واحد هو حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية

اليونيفيل

الإقليمي للدراسات: قوات "اليونيفيل" شاهد دولي ويجب استمرارها بالجنوب اللبناني

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

