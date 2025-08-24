قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
ديني

لو طلبك قيد الانتظار.. كيفية التقديم في المعاهد الأزهرية بعد ظهور النتيجة

محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال، وذلك من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لمن يرغب في الاستعلام عن النتيجة.

ويظهر لبعض أولياء الأمور عند الاستعلام على نتيجة أبنائهم، جملة تفيد عدم قبول نجله وأنه ضمن قوائم الانتظار، وهنا لا يعرف ولي الأمر كيفية التصرف ومعرفة قبول ابنه من عدمه في المعهد الأزهري المتقدم إليه.

وعلى من تظهر له رسالة قوائم الانتظار، التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها بداية من يوم 1 سبتمبر، ومعه صورة شهادة ميلاد التلميذ، وصورة بطاقة الأب، وصورة نتيجة التنسيق المكتوب عليها "طلبكم قيد الانتظار" ويقدم طلب التماس إلى الإدارة التعليمية، لإمكان إدراجه يدويا في المعهد الذي ليس به كثافة طلابية.

نموذج طلب التماس

وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري.

للاستعلام على نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال اضغط هنا

وفتح قطاع المعاهد الأزهرية باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول من المرحلة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وواشترط الأزهر الشريف، في التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية، أن يكون سن الطفل في 1 أكتوبر 2025 كالتالي:

- لمرحلة رياض الأطفال: من 4 سنوات إلى أقل من 6 سنوات بيوم واحد.

-  للصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى أقل من 9 سنوات.

نتيجة تنسيق الأزهر رياض الأطفال الصف الأول الإبتدائي المعاهد الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

