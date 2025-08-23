قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأزهر يعلن حاجته لعاملات في رياض الأطفال بعقود.. اعرف الشروط والتفاصيل

رياض الأطفال بالأزهر
رياض الأطفال بالأزهر
محمد شحتة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أعلنت عن حاجتها إلى 330 عاملة برياض الأطفال بالعقد الموسمي للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عن شروط التقديم، وهي ألا يتجاوز سن المتقدمة 60 عامًا عند التقدم.

كما يشترط تقديم شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية، مع القدرة على التعامل مع الأطفال، وأن تكون حسنة السير والسلوك.

شروط وظائف الأزهر

زما يشترط أن تكون المتقدمة من سكان المنطقة التابع لها المعهد، مع أولوية لمن سبق لهن التعاقد بشرط إفادة بحسن الأداء من شيخ المعهد.

وأوضحت أنه يتم التقديم بالحضور إلى ديوان عام المنطقة بمدرج المنطقة، ومع إحضار أصل البطاقة وصورة منها، على أن يبدأ التقديم من السبت 23 أغسطس 2025 وحتى الخميس 28 أغسطس 2025.

كما أعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية، عن احتياج الروضات الأزهرية لعاملات خدمات معاونة رياض أطفال للإستعانة بهن لخدمات قاعات رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية بمنطقة الدقهلية خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م على أن يتم الإعلان يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٣ وينتهى يوم الخميس ٢٠٢٥/٨/٢٨.

وحددت منطقة الدقهلية الأزهرية شروط التقديم كما يلي:

- ألا يزيد السن علي ٦٠ عاما وقت التقدم هذا العام بشرط اللياقة الصحية لطبيعة العمل .
- أن تكون خالية من الأمراض المعدية وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة متضمنة لياقتها الصحية لطبيعة العمل .
- أن تكون لديها القدرة علي  التعامل مع الأطفال.
- أن تكون حسنة السير والسمعة.
- أن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية التى بها المعهد المتقدمة علية، ويثبت ذلك بموجب بطاقة الرقم القومي، ويكون تاريخ صدورها بتاريخ سابق للإعلان.
الأولوية لمن سبق التعاقد معهم بالروضات الأزهرية، اذا توافرت إفادة من شيخ المعهد بحسن الأداء في العمل، ثم للأصغر سنا، وفي كلتا الحالتين يجب توافر جميع الشروط بهن.
- اجتياز المقابلة الشخصية لجميع العاملات من خلال اللجنه المنعقدة بالمنطقة.
- على الإدارة تكليف أحد المسؤولين بالإدارة بتجميع ملفات المتقدمات وتسلميهم لمسئول شئون العاملين بالمنطقة عن طريق مندوب واحد عن كل إدارة تعليمية بحافظة تسليم وتسلم.

الأوراق المطلوبة لوظائف الأزهر

وحددت المنطقة الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأزهر لعاملات رياض الأطفال وهي:

( البطاقة الشخصية ) أثناء التقديم وبعد اجتياز المقابلة تستكمل الملفات عند التعاقد  كالتالي: 
- شهادة طبية حديثة معتمدة تفيد خالية من الأمراض المعدية وكذلك اللياقة الصحية لطبيعة العمل .
- صحيفة أحوال جنائية ( سارية).
- صورة واضحة للبطاقة الشخصية مدون عليها رقم الهاتف.
- إفادة من شيخ المعهد التي كانت تعمل به بحسن الأداء في العمل 
- صورة طبق الأصل من آخر عقد العاملة.

على أن يتم ارسال الملفات يوم الخميس الموافق٢٠٢٥/٨/٢٨م وتبليغ جميع العاملات المتقدمات بأن موعد المقابلة الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/٣١ بديوان المنطقة في تمام الساعه العاشرة صباحا.
ملحوظة: من تتخلف عن المقابلة يصبح تقديمها لاغيا.
 

المعاهد الأزهرية رياض الأطفال الأزهر الشريف وظائف الأزهر وظائف خالية مسابقة الأزهر الأوراق المطلوبة لوظائف الأزهر

