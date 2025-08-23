قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع أكثر من حرب الـ 12 يوما
استدرجوا شخصا لمنزلهم وتعدوا عليه.. القبض على صانعة المحتوى"قطة"وزوجها"سمسم"
محمد صلاح بين أساطير القرن الحادي والعشرين بمعدل تهديفي استثنائي
لي لي عبد اللطيف صبحي تتوج بذهبية إفريقيا للتايكوندو بنيجيريا
شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا لإلغاء التوكيل من محاميها ياسر قنطوش
تغربم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز
تفتيت بقعة زيت أمام مأخذ محطة مياه الأقصر دون أي تأثير على الخدمة
أهلي جدة بطلا لكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بركلات الترجيح
ديني

كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟ عالم أزهري يجيب

محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن تدريب القلب على الرضا بقسمة الله تعالى هو من أعظم أبواب الطمأنينة والسعادة، موضحًا أن القلب المؤمن يوقن أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم لعباده إلا ما فيه صلاحهم ونفعهم، حتى وإن بدا لهم غير ذلك في الظاهر.

وأضاف في تصريح له، أن الحديث القدسي الشريف يبين هذا المعنى بقوله: "إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلح إلا الغنى فإن أفقرته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا العافية فإن أمرته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلح إلا المرض فإن عافيته أفسدته"، لافتًا إلى أن المؤمن عليه أن يرضى بما قدره الله له من حال، سواء كان صحة أو مرضًا، غنى أو فقرًا، ما دام الأمر ليس فيه معصية.

وأوضح جبر أن تغيير الحال يكون واجبًا إذا كان الإنسان مقيمًا على معصية، مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ"، أما إذا كان البلاء أو القدر خارجًا عن إرادة الإنسان، فعليه أن يسكن تحت الأقدار ويرضى بالقسمة، مستحضرًا أن الابتلاء قد يكون سببًا لدخوله الجنة وصلاح قلبه.

وأشار إلى أن الابتلاء قد يأتي على صورة مرض أو ضيق، فيكون سببًا في تقوية الصلة بالله، وأن دعاء المريض وصبره قد يكون سبب بركة للأسرة والمجتمع، كما أن النعم إذا جاءت فعلى الإنسان أن يستخدمها في طاعة الله وخدمة الناس لا في الانشغال بالدنيا.

وبيّن أن فهم حقيقة القضاء والقدر يمنع الإنسان من الحزن الشديد على ما فاته أو الفرح المفرط بما آتاه الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ"، مؤكدًا أن ما قدره الله للعبد لن يمنعه أحد، وما لم يقدره فلن يناله مهما اجتهد.

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

