ديني

الإفتاء: لا حرج شرعي في الاحتفال بالمولد النبوي والاعتراض عليه غير جائز

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التشكيك في مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لا يستند إلى أساس شرعي، موضحة أن وقوع بعض التجاوزات خلال هذه المناسبة لا يبرر إنكار أصل الاحتفال ذاته، بل ينبغي معالجة تلك المخالفات بالحكمة والموعظة الحسنة، وتذكير الناس بالمقصد النبيل من هذه الذكرى الكريمة.

وفي فتوى نشرت على الموقع الرسمي للدار، شددت الإفتاء على أنه "لا يجوز شرعًا الطعن في أصل مشروعية الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحجة وجود منكرات خلال بعض الفعاليات"، مشيرة إلى أن تلك المنكرات لا تتعلق بجوهر المناسبة بل بسلوكيات عارضة، يُنكرها الشرع ويُرشد أصحابها دون التعدي على أصل الفكرة.

وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله، فأجابت بأن هذا الفعل مشروع ومستحب، باعتباره تعبيرًا عن الامتنان بنعمة ميلاد خير البرية، مؤكدة أن الإكثار من الطاعات والقربات في هذا اليوم، ومن بينها الصيام، يُعدّ من أفضل وجوه الشكر.

وأضافت أن يوم المولد هو يوم مبارك اختصه الله بظهور خاتم الأنبياء، فكان جديرًا أن يظهر فيه الفرح المشروع، والسُّرور القلبي، والاحتفاء بالنبي الكريم بوسائل شرعية، لا تتنافى مع أصول الدين ولا قواعده.

وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كان يُعظّم يوم مولده، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، حيث اعتاد صيام يوم الإثنين، وقال: "ذلك يومٌ وُلدتُ فيه"، مما يُفهم منه أن تخصيص هذا اليوم بالعبادة له أصل في السنة النبوية.

المولد النبوي دار الإفتاء الصيام الاحتفال النبي محمد الطاعات

