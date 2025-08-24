ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

نجحت حملة تموينية في محافظة كفر الشيخ في ضبط 3 أطنان من الدقيق البلدي المدعم، كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على السلع المدعمة ومواجهة المتلاعبين بها.

ووفقًا للمعلومات التي وردت للمحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء.

على الفور، شُكلت حملة مشتركة من إدارة تموين مركز دسوق ومباحث التموين، بقيادة الدكتور محمد أبوعيطة، مدير الإدارة، والدكتور محمود السرو، مفتش المباحث، وبعضوية مأموري الضبط القضائي عبد الحليم العدوي ومحمود نوفل وسلامة العسكري.

أسفرت الحملة عن ضبط 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بوزن 50 كيلو جرام للشيكارة الواحدة، بإجمالي 3 أطنان.