ساويرس يتدخل بعد استغاثة سائح اشتكى من تصوير أسرته في الجونة

تدخل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس سريعًا لحل أزمة أثارها أحد السائحين، بعد تعرض أسرته لموقف غير لائق خلال قضائهم عطلتهم الصيفية بمدينة الجونة بالغردقة.

حيث تلقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، استغاثة من سائح أجنبي يشكو من قيام أحد موظفي مدينة الجونة بتصوير زوجته وبناته داخل حمام السباحة، الأمر الذي أصاب الأسرة بحالة من الصدمة، على حد تعبيره، مؤكدًا أن أمن الجونة لم يقدم المساعدة الكافية.



وقال السائح في رسالته الموجهة إلى ساويرس باللغة الإنجليزية: “أنا آسف حقًا لإزعاجك، لكنني لا أعرف ماذا أفعل. زوجتي وبناتي يقضون إجازتهم في الجونة، وقام موظف بتصويرهم في حمام السباحة. إنهم في حالة صدمة شديدة، وأمن الجونة لا يساعد. من فضلك إذا كان بإمكانك التدخل”.





وسرعان ما رد ساويرس على الرسالة عبر إكس، موضحًا أن إدارة الجونة فتحت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وأسفر التحقيق عن فصل الموظف المتورط ومنعه نهائيًا من دخول المدينة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الإجراءات اتُّخذت بالفعل فور تلقي الإدارة البلاغ، حتى قبل تواصله معهم.



