المصريون في هولندا: السفارات بيوتنا وأي اعتداء عليها اعتداء على مصر

أكد مجدي سعيد، رئيس المجلس العام للمجتمع المصري بهولندا، أن المصريين في الخارج يعتبرون السفارات المصرية بمثابة بيوتهم وواجهة وطنهم، مشددًا على أن أي اعتداء عليها يُعد اعتداءً مباشرًا على مصر.

وأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” على قناة “دي إم سي”، أن شباب الجالية المصرية في هولندا نظموا وقفات سلمية أمام سفارة مصر في أمستردام، للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الدولة المصرية وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى أن أبناء الجالية يقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن صورة وطنهم واستقراره.

وأضاف أن الوقفات شهدت مشاركة واسعة من الجالية المصرية ومنظمات المجتمع المدني، حيث رُفعت الأعلام المصرية تأكيدًا على الولاء والانتماء.

وأشار إلى أن السلطات الهولندية كثّفت من وجودها الأمني لتأمين الفعالية، خاصة بعد تنظيم مظاهرة موازية لعناصر جماعة الإخوان، والذين رفع بعضهم أعلامًا أجنبية بينها الإسرائيلي والأمريكي في مشهد وصفه بـ”المستفز”، مؤكدًا أن تلك الجماعة لا تمثل مصر ولا تنتمي إليها.