يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بارما

حقق فريق يوفنتوس انتصاراً مهماً في بداية مشواره بمسابقة الدوري الإيطالي “سيريا آي”، بعدما تفوق على ضيفه بارما بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من البطولة. وجاء الفوز تحت قيادة المدير الفني الكرواتي إيغور تيودور، الذي بدأ رحلته الرسمية مع الفريق بشكل إيجابي.

شوط أول سلبي بلا أهداف

بدأ اللقاء بإيقاع متوسط من جانب الفريقين، حيث سعى كل طرف إلى فرض أسلوبه دون مغامرة هجومية مبكرة. حاول يوفنتوس استغلال عاملي الأرض والجمهور بالضغط الهجومي، إلا أن دفاع بارما ظل متماسكاً. في المقابل، اعتمد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة دون أن ينجح في تهديد مرمى فويتشيك تشيزني بشكل جدي. ومع نهاية الـ45 دقيقة الأولى، انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.

جوناثان ديفيد يفتتح التسجيل



في الشوط الثاني، رفع يوفنتوس من نسق اللعب وبحث بقوة عن هدف التقدم. وجاءت اللحظة المنتظرة في الدقيقة 59، حين نجح المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في افتتاح التسجيل بعد هجمة منظمة، ليشعل مدرجات أليانز بالفرحة. الهدف منح السيدة العجوز دفعة معنوية كبيرة، فيما حاول بارما العودة في اللقاء لكنه اصطدم بصلابة دفاعية واضحة.

بطاقة حمراء وتعزيز النتيجة

ورغم سيطرة يوفنتوس، تلقى الفريق ضربة مؤثرة في الدقيقة 83 بعد طرد لاعبه أندريا كامبياسو بالبطاقة الحمراء، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي، تمكن المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84، مؤكداً تفوق فريقه وضامناً النقاط الثلاث الأولى.

بداية قوية للموسم

بهذا الفوز، يوجه يوفنتوس رسالة قوية لمنافسيه في صراع لقب الدوري الإيطالي، مؤكداً جاهزيته للمنافسة منذ الجولة الأولى. في المقابل، سيحتاج بارما إلى مراجعة أخطائه سريعاً قبل الجولات المقبلة، حتى يتمكن من تحسين نتائجه مبكراً



