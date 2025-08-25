قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد جاد الله: كل فرق الدوري ستعتمد على الدفاع أمام الأهلي

الأهلي
رباب الهواري

أكد خالد جاد الله نجم الأهلي الأسبق، أن العرض الإيطالي الذي وصل إلى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، ليس ضعيف على المستوى المادي، خاصة أن الأرقام التي تطلبها الأندية المصرية مبالغ فيها.

أضاف جاد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يؤيد انتقال أحمد عبد القادر إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، لا سيما أنه أفضل من اللعب في مصر، كونها فرصة احتراف.

تابع نجم الأهلي السابق، قائلًا: «توقعت حدوث أزمة بين الأهلي وأحمد عبد القادر، واللاعب يرغب دائمًا في تنفيذ ما يريده، لكنه أيضًا مرفوض بالنسبة لخوسيه ريبيرو».

استكمل «ألوم على المدرب مسألة إبعاد أحمد عبد القادر عن المران، لأن اللاعب من الممكن استغلال عدم المشاركة في المران الجماعي لفسخ عقده».

واصل حديثه، بأن الأهلي سيتحسن في مباراة عن الأخرى، وسيظهر في الجولات المقبلة أفضل مستوياته، بينما غزل المحلة سيعتمد على الأسلوب الدفاعي، في الوقت الذي سيحاول فيه الأحمر استغلال أخطاء المنافس.

اختتم تصريحاته «كل الفرق التي تواجه الأهلي تعتمد على طرق دفاعية باستثناء الزمالك وبيراميدز، ويجب عدم إشراك أي لاعب لا يقدم المستوى المعروف عنه في الأهلي، وأطالب باستمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي خاصة مع الحالة النفسية السيئة للشناوي بسبب وفاة والده».

