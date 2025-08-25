كهربا يشارك جمهوره منشورا جديدا

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي القادسية الكويتي لكرة القدم جمهورة منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و كتب كهربا :اللهم ارضي عنا رضا لا نري بعده الا جمال نعيمك.

وكان قد أعلن نادي القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الكويتي الممتاز.

انضمام كهربا إلى معسكر تركيا



ومن المقرر أن يلتحق كهربا فورًا بمعسكر فريق القادسية المقام حاليًا في تركيا، حيث يخوض الفريق استعداداته الفنية والبدنية لانطلاقة الموسم المقبل، على أمل أن ينسجم اللاعب سريعًا مع زملائه الجدد ويظهر بالمستوى المنتظر منه.

تجربة كهربا الأخيرة في ليبيا

وكان كهربا قد خاض تجربة احترافية في الموسم الماضي ضمن صفوف نادي الاتحاد الليبي، حيث لعب 18 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أخرى، ليترك بصمة واضحة مع الفريق خلال فترة وجوده.



فسخ التعاقد مع الاتحاد الليبي



ورغم البداية القوية، إلا أن الاتحاد الليبي قرر في نهاية الموسم فسخ تعاقده مع اللاعب، بعد أن كان قد ضمّه في البداية على سبيل الإعارة من النادي الأهلي المصري، قبل أن يُفعل بند شراء عقده بشكل نهائي.