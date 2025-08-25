قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستقلالاً

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
حسن رضوان

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخطوات التي تتخذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة تمثل تحولاً اقتصادياً استراتيجياً يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاستقلال التكنولوجي والصناعي في قطاع الطاقة.

وأوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، مع مسؤولي شركة "تشاينا إنيرجي إنترناشونال"، يعكس رؤية واضحة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات عالية التقنية، ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد أهم مصادر الطاقة المستدامة في مصر.

 تقليل فاتورة الاستيراد وتدعم الميزان التجاري

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتدعم الميزان التجاري، وتخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الصناعات التكميلية، إلى جانب تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأشار النائب إلى أن توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة سيساهم بشكل مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير قاعدة صناعية قوية تستند إلى المعرفة والتكنولوجيا، وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في المشروعات القومية.

وشدد "الدسوقي" على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتوطين التكنولوجيا، مشيراً إلى أهمية وضع حوافز اقتصادية وتشريعية لتشجيع إقامة المشروعات الكبرى في مجال الطاقة النظيفة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الشئون الاقتصادية تدعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية لمستقبل أكثر استدامة.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة النائب علي الدسوقي مجلس النواب الخلايا الشمسية

