صناعة النواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة يدفع بعجلة التنمية الصناعية

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو توطين صناعة الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام التصنيع المحلي في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية عالميًا.

وأشادت "متى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت مع مسؤولي شركة "تشاينا إنيرجي إنترناشونال"، مؤكدة أن نقل التكنولوجيا وتأسيس خطوط إنتاج محلية لهذه الصناعات الحيوية سيساهم في تحقيق طفرة صناعية حقيقية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن الميزان التجاري.

تصنيع مكونات الطاقة المتجددة محليًا سيؤدي إلى توطين الخبرات

وأضافت أن التحول إلى تصنيع مكونات الطاقة المتجددة محليًا سيؤدي إلى توطين الخبرات التكنولوجية العالمية، وبناء كوادر فنية مدربة في مجالات جديدة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة، وهو ما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة.

وأكدت أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه، لا سيما أن صناعات الطاقة المتجددة تعد من أهم المجالات الواعدة التي يمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو الصناعي والتصدير، خاصة في ظل توافر المواد الخام وبيئة الاستثمار المحفزة داخل مصر.

ودعت النائبة إلى ضرورة وضع حوافز صناعية وتشريعية مدروسة لدعم المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع، مع تسهيل إجراءات الترخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم اللوجستي والتقني للشركات الجادة.

واختتمت "إيفلين متى" تصريحها بالتأكيد على أن توطين الصناعة في مجال الطاقة النظيفة هو أحد المسارات الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال بناء اقتصاد صناعي قوي قائم على الابتكار، وقادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.