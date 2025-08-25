صحة دمياط تنفذ حملة لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة

أعلنت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، عن قيام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة " إدارة مكافحة ناقلات الامراض وإدارة مكافحة الملاريا " عن تنفيذ أعمال ترصد حشرى ووبائى بمدينة عزبة البرج.

وتضمنت الحملة أعمال المكافحة الأرضية بمدن الزرقا وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ ودمياط ورأس البر باستخدام المبيدات الموصى بها لمكافحة الحشرات الزاحفة والقوارض وكذا تنفيذ أعمال المكافحة باستخدام جهاز الضباب لمكافحة الحشرات الطائرة (الذباب – البعوض) حفاظًا على الصحة العامة علاوة على تنفيذ أعمال التقصي الحشري والوبائي لمتابعة الكثافة الحشرية ورصد أي بؤر محتملة للبعوض الناقل للأمراض ورصد عينات اليقظة الوبائية للتأكد من خلو المنطقة من نواقل المرض.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لعمل المديرية في تطبيق الاستراتيجيات القومية لمكافحة ناقلات الأمراض وتحقيق أهداف وزارة الصحة في الحفاظ على بيئة صحية آمنة ومجتمع خالٍ من الأمراض المتوطنة.