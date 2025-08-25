قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين تطوير التعليم بالوزراء وجامعة ساكسوني لتأهيل الشباب للعمل في ألمانيا

تطوير التعليم
تطوير التعليم
صدى البلد

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة ساكسوني مصر – المشروع التعليمي المشترك بين شركة سيرا للتعليم وشركة الأهلي كابيتال القابضة – وذلك لإطلاق برنامج متكامل يستهدف تأهيل الخريجين المصريين للعمل في القطاعات الفنية والمهنية بالسوق الألماني، من خلال منظومة تدريبية متقدمة واعتمادات دولية معترف بها.

وأكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نوعية نحو تمكين الشباب المصري وإعدادهم للاندماج في أسواق العمل الدولية، مشيرة إلى أن البرنامج يضع الأسس لنموذج مستدام وقابل للتطوير في مجال تنمية القوى العاملة، ويلتزم الصندوق بتقديم كل صور الدعم المؤسسي لإنجاح المبادرة، من خلال إدارة الخدمات اللوجستية وإجراءات السفر والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، فضلًا عن توفير الدعم المالي اللازم.

وأضافت، في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لإتاحة فرص أكبر أمام الكفاءات الوطنية للمنافسة عالميًا، خاصة في القطاعات ذات الطلب المرتفع، وهو ما يسهم في تعزيز صورة مصر عالميًا كمصدر للطاقات البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا.

وأوضحت «شرف» أن البرنامج يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة للخريجين المؤهلين والتخصصات المطلوبة، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه الطاقات البشرية نحو مجالات واعدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني، كما يفتح الباب أمام شراكات مستقبلية في مجالات التعليم الفني المزدوج، ونقل التكنولوجيا، وبرامج التبادل الأكاديمي، بما يسهم في بناء جسور تعاون مستدام بين مصر وألمانيا.

من جانبه، قال د. محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة ساكسوني مصر، إن الاتفاقية تمثل قفزة استراتيجية في مسار تطوير التعليم الفني والمهني في مصر، كونها تربط بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي وبين متطلبات سوق العمل العالمي، وستعمل الجامعة على إعداد كوادر فنية متخصصة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وبصفة خاصة المعايير الألمانية الصارمة.

كما أوضح د. خالد طه، نائب الرئيس التنفيذي لمدرسة ساكسوني الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، أن الجامعة ستضطلع بمسؤولية إصدار الاعتمادات وتحديد معايير إتقان اللغة الألمانية، إلى جانب تصميم برامج تدريبية متخصصة للمهارات الفنية والمهنية، مؤكدًا أن الجامعة ستحافظ على التواصل المباشر مع المؤسسات الألمانية لضمان توفير فرص توظيف حقيقية للخريجين، وهو ما يمنح الطلاب ميزة تنافسية قوية ويتيح لهم اكتساب خبرات عملية ترفع من قدرتهم على اقتناص الفرص المرموقة خارج البلاد.

واختُتم البيان بالتأكيد، أن توقيع الاتفاقية بمقر صندوق تطوير التعليم يمثل بداية مرحلة فارقة في استراتيجية تطوير التعليم الفني والمهني بمصر، ويعكس التزام الدولة الراسخ ببناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جامعة ساكسوني مجلس الوزراء تطوير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

وزير الكهرباء

تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الجلوس الغلط.. تجنب مشكلات صحية تواجهك لهذا السبب

الذهب والدولار

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

وزير خارجية زامبيا

وزير خارجية زامبيا: اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء جاء في وقته

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
شعار سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد