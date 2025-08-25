بعد فسخ عقده مع فاركو.. زهير المترجي يعود للوداد المغربي

أكد تقرير صحفي، عودة زهير المترجي إلى نادي الوداد المغربي، بعد فسخ عقده مع نادي فاركو.

وذكر موقع “ لو 360 سبورت” المغربي، أن زهير المترجي عاد لصفوف الوداد بتوقيع عقد لمدة موسمين قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن المترجي فسخ عقده مع نادي فاركو بعد تجربة لم تدم طويلًا ولم ترقَ إلى مستوى التطلعات، ليصبح لاعبًا حرًا، ما سهل عملية التفاوض مع إدارة الوداد.

عودة في وقت حساس

وتابع أن عودة المترجي تأتي في وقت حساس، حيث يسعى الوداد إلى استعادة هيبته محليًا وقاريًا، بعد موسم متقلب شهد عدة تغييرات على مستوى الإدارة الفنية، حيث الجهاز الفني على خبرة اللاعب وانسجامه مع أجواء النادي لتحقيق الإضافة المرجوة.