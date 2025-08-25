زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عن قرار جديد داخل النادي الأهلي حول موقف النادي من اللاعب أحمد عبد القادر لاعب الفريق وأزمة مشاركته فى التدريبات الجماعية مع الفريق .

وقال ابراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه المذاع على قناة «إم بي سي مصر 2»: «كان هناك بعض الفرص خلال الميركاتو الصيفي لبيع أو إعارة أحمد عبدالقادر، لكن اللاعب رفض، رغم رغبة مسئولي الأهلي في بيعه».

وأضاف: «الموقف حاليا، إن اللاعب خارج حسابات ريبيرو تماما، ومسئولي الأهلي قرروا التدخل لحل أزمة ريبيرو مع عبدالقادر وإقناع المدرب بعودة اللاعب للتدريبات».

وأتم: «خلال الفترة المقبلة محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي سيعقد جلسة مع ريبيرو للمطالبة بمنح فرصة لعبدالقادر وإشراكه في التدريبات الجماعية».