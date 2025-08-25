قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتعال النار فى 26 سيارة بطريق اسكندرية الصحراوى.. حقيقة الفيديو المنتشر
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
توك شو

مدير وحدة المعلومات الصحية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف القطاع الطبي

حذر زاهر الوحيدي، مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية، من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، بعد 22 شهرًا من الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاعتداء الأخير على مجمع ناصر الطبي، والذي أسفر عن استشهاد 19 شخصًا من بينهم أربعة من الكوادر الطبية، يعكس سياسة ممنهجة لتدمير البنية الصحية واستهداف المدنيين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الحصيلة الكارثية تجاوزت 62 ألف شهيد، بينهم أكثر من 19 ألف طفل و4500 من كبار السن.

وأوضح الوحيدي خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب تسببت في تهجير أكثر من مليون مواطن داخل مدينة غزة، ما فاقم الضغط على مستشفيات قليلة وبقدرة استيعابية شبه منعدمة، ففي مدينة غزة، لا تتجاوز القدرة الاستيعابية لمستشفيي الشفاء والأهلي 290 سريرًا، في حين بلغت نسبة الإشغال أكثر من 300%، مضيفا أن أي محاولة إسرائيلية لإخلاء المدينة أو اقتحامها ستمثل كارثة صحية تهدد حياة مئات الآلاف من المرضى والمصابين، خصوصًا في ظل التدمير المنهجي للبنية التحتية وعدم توفر بدائل في الجنوب سوى مستشفى ناصر ومرافق ميدانية محدودة.

وطالب الوحيدي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري ووقف الاكتفاء بالبيانات "الإنسانية" التي لا تترجم على الأرض، داعيًا لفتح المعابر بشكل عاجل، وإدخال الأدوية والمعدات الطبية والغذاء، مشيرا إلى أن المجاعة وصلت إلى مراحل خطيرة، حيث توفي أكثر من 300 شخص بسبب سوء التغذية، بينهم 117 طفلًا، "ما لم يتوقف هذا العدوان ويتم تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فإن المنظومة الصحية على شفا الانهيار التام، وكل دقيقة تأخير تعني مزيدًا من الضحايا".

