سياحة النواب: حملة "إحنا مصر" تساهم في رفع الوعي السياحي وتقضي على الظواهر السلبية

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بإعلان وزارة السياحة والآثار إطلاق حملة "احنا مصر" لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين.

وقالت النائبة في بيان له : هذه المبادرة قد تكون تأخرت كثيرا، ولكنها تأتي في وقت مناسب للغاية، ونحن على مشارف حدث عالمي، سيكون محط أنظار العالم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور دولي.

وأكدت سحر طلعت مصطفى، أن زيادة الوعي السياحي لدى المواطنين، له تأثير كبير وهام في زيادة الإقبال على مصر، قائلة: السائح الذي يجد معاملة جيدة بداية من المطار وصولا في الشارع، بالتأكيد سيعود مرة أخرى، وسيقوم بالترويج للسياحة المصرية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن رفع الوعي السياحي من خلال تعريف المواطنين بالتعامل الجيد مع السائحين دعاية مجانية للقطاع في مصر، وهي خطوة في منتهى الأهمية.