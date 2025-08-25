حملات تفتيشية ورقابية بالمحافظات على السلع الغذائية الأساسية ..ماذا يحدث؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات تفتيشية ورقابية بالمحافظات على السلع الغذائية الأساسية

تشن مدريات الصحة والتموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، حملات تفتيشية في المحافظات لضبط التلاعب والغش وحفاظا على حصة المواطنين ومنع التلاعب.

اسوان

تواصل الوحدات المحلية تنفيذ التوجيهات المشددة من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة تنفيذ الحملات المتتالية الصباحية والمسائية على الأسواق ، وخاصة السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت والمخازن وثلاجات حفظ المواد الغذائية ، فضلاً عن أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد النبوى الشريف للتأكد من جودة السلع الإستهلاكية وصلاحيتها للإستخدام الآدمى ، علاوة على ضبط حركة تداول السلع ، والوقوف على إلتزام أصحاب المحال والأنشطة المتنوعة بالإشتراطات الصحية .

وقاد اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ حملة شارك فيها اللجان المشتركة من مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ، بالإضافة إلى العاملين بالوحدة المحلية .

و أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات متنوعة من السلع والمواد الغذائية بإجمالى 1302 كجم لكونها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم مصادرتها ، وشملت 378 كجم من الأيس كريم ، و 90 كجم من لحوم الضانى والعجالى ، و 108 كجم من الجبنة البيضاء ، و 190 كجم من اللانشون بأنواعه المتعددة ، و 57 كجم من القشطة ، و 425 كجم من المخلل ، و 40 كجم من الطحنية ، و 9 كجم من الجبنة الرومى ، هذا بجانب  5 كجم من المنتجات الأخرى .

المنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز ، بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

شنت مديرية الصحة بالمنيا عدة حملات تفتيشية، حيث أسفرت الحملة على مخابز سمالوط شرق الترعة عن تحرير 41 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات لعدم وجود شهادات صحية للعاملين ونقص في الاشتراطات الصحية، إلى جانب قرارات إغلاق للمخالفات الجسيمة، وإعدام كمية من الردة والدقيق غير الصالح للاستهلاك.

مراقبة الاغذية 

كما نفذت إدارة مراقبة الأغذية بديرمواس حملة موسعة على محلات بيع حلوى المولد شملت المرور على 16 منشأة غذائية، تم خلالها سحب عينات لفحصها بالمعامل المتخصصة، وتحرير 7 محاضر، بالإضافة إلى إعدام كمية من الحلوى غير الصالحة.

وفي مركز مطاي، أسفرت الحملات التموينية والصحية عن تحرير 24 محضرًا متنوعًا شملت ضبط أغذية مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع إعدام كميات من الأغذية والألبان لتغيرها في خواصها الطبيعية، كما حررت إدارة التموين بالمركز 13 محضرًا للمخابز تضمنت نقص وزن وعدم نظافة وعدم إعلان عن الأسعار.

وتمكنت حملة رقابية في مركز العدوة، من ضبط 33 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 396 زجاجة قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا (منها عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات اشتراطات صحية)، وإعدام كمية من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

الدقهلية 

وجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتشديد في متابعة سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين حفاظًا على صحتهم  حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وشنت إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة في عدد من مراكز المحافظة.

 وفي المطرية، تم ضبط (110) جوال × 50 كجم بإجمالي وزن (5.5 طن) من ملح الطعام الخشن – كريستال، وذلك عقب ورود نتيجة تحليل عينة سبق سحبها من نفس الصنف، وجاءت النتيجة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تم فى دكرنس،  ضبط (57.5 كجم) من اللحوم منتهية الصلاحية وغير محتفظة بالخواص الطبيعية ومعاد تجميدها، عُثر عليها داخل ثلاجة أحد المطاعم، وكانت محفوظة داخل أكياس سوداء اللون بما يخالف الاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، أن المديرية ماضية في تكثيف الحملات بصفة مستمرة للتأكد من مطابقة الأغذية المعروضة للمواصفات وحماية صحة المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات

