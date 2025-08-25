تجديد حبس البلوجر شاكر محظور بتهمة غسل الأموال

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر شاكر محظور في قضية غسل الاموال بالقاهرة الجديدة.

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في قضية حيازة مواد مخدرة، بينما تم تحديد حبسه في قضية غسل الأموال بالقاهرة الجديدة.

وكانت اصدرت جهات التحقيق، في وقت سابق قرارها بإخلاء سبيل، مدير أعمال البلوجر الشهير "شاكر محظور.

وكان جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر شاكر محظور 15 يوما في اتهامه بالإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وحيازة سلاح ناري بالتجمع.

واسندت النيابة، لصانع المحتوى شاكر محظور، تهمة حيازة سلاح غير مرخص، وكمية من مخدر الحشيش الآيس والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى ومدير أعماله لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

ووردت عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة ) وبحوزته (سلاح نارى "غير مرخص") وبرفقته "مدير أعماله" وضبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش – أيس") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.