حوادث

تاجر يعتدى على طفلة بأكتوبر.. قرار عاجل من جهات التحقيق

تاجر يعتدى على طفلة بأكتوبر.. قرار عاجل من جهات التحقيق
تاجر يعتدى على طفلة بأكتوبر.. قرار عاجل من جهات التحقيق
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق عرض ضحية هتك العرض من تاجر بمدينة 6 أكتوبر، لبيان ما بها من إصابات، والوقوف على حقيقة تعرضها للاعتداء من عدمه.

وطلبت تحريات رجال المباحث في واقعة تعرض صغيرة 5 سنوات لهتك العرض من تاجر 52 سنة، للوصول إلى صحة ارتكابه للواقعة من عدمه.

وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل المتهم مرتكب الواقعة، للوقوف على استدراجه للمجني عليها من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان المدة التي قضاها المتهم صحبة الضحية داخل منزله.

كان قد أقدم تاجر يبلغ من العمر 52 سنة، على هتك عرض صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات داخل شقته السكنية بمدينة 5 أكتوبر بالحي السادس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وأكدت التحريات أن المتهم يعمل بالتجارة، مقيم بمنزل مجاور لمسكن الضحية، واستغل لهوها بمفردها بالشارع الساعة 12 ليلًا، واستدرجها بحجة شراء بعض الحلوى لها، ودلف بها إلى منزله قاصدًا هتك عرضها، وأن الفتاة استغاثت بوالدتها عقب تعرضها للاعتداء، ما دعا الأخيرة إلى تحرير محضر بقسم شرطة ثالث أكتوبر، ونجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وعرضه على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

