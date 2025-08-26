تراجع أسعار الدولار في الأسواق الآسيوية اليوم

تراجع الدولار في التعاملات المبكرة بالأسواق الآسيوية اليوم، متخليًا عن المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة.



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة بنسبة 0.3% إلى 98.187 نقطة، وكانت العملة الأمريكية حققت أمس أكبر مكاسب يومية في أربعة أسابيع، قبل أن تتعرض لضغوط جديدة.

وعلى صعيد العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% مسجلًا 1.1650 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3483 دولار، كما صعد الدولار أمام الين الياباني 0.4% ليبلغ 147.18 ينًا، وارتفع الدولار الأسترالي 0.15% ليسجل 0.64915 دولار أمريكي.