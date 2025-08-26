قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مباحثات عبر الفيديو كونفرانس لفتح الأسواق الهندية أمام الرمان المصري

محمد عبد المجيد
محمد عبد المجيد
ولاء عبد الكريم

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في نيودلهي برئاسة محمد عبدالمجيد، اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين مسئولي الحجر الزراعي المصري ونظرائهم بالهند.

شارك في الاجتماع مسئولون من الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ونظراؤهم من وزارة الزراعة الهندية، حيث مثّل الجانب المصري الدكتور إسلام أبو العلا نائب رئيس وحدة الصحة النباتية، والمهندسة هبة كساب المشرف على وحدة النفاذ إلى الأسواق، والمهندس أحمد الجمل أخصائي الصحة النباتية بالوحدة، بينما حضر من الجانب الهندي Richa Prakash Choudhary نائب مدير بوزارة التجارة الهندية، والدكتور Gananasambandan مدير إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة الهندية.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الهندية، وآليات إزالة العوائق واستيفاء الشروط المطلوبة من الجانب الهندي، خاصة فيما يتعلق بصادرات الرمان المصري.

كما تمت الإشارة إلى أهم الصادرات المصرية إلى الهند، وعلى رأسها البرتقال، النباتات العطرية، القطن طويل التيلة، الفاصوليا الخضراء المجففة، وبذور الكتان، في مقابل أهم الواردات الهندية إلى مصر مثل الأرز، الخشب، التوابل، القهوة، والسمسم.

تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم بلغت نحو 8 ملايين طن خلال عام 2024، منها حوالي 300 ألف طن إلى السوق الهندية.

كما تناول الاجتماع بحث نتائج زيارة وفد الحجر الزراعي الهندي إلى مصر لمراجعة وتقييم إجراءات تصدير الرمان المصري، حيث أكد الجانب المصري أنه تم استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة وموافاة السلطات الهندية بها في يونيو 2025.

وفي هذا الصدد، أفاد مدير إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة الهندية بأن الأمر قيد الدراسة حاليًا، وسيتم الرد على الجانب المصري خلال أسبوعين.

