أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
رياضة

القارات الأعلى قيمة تسويقية فى كرة القدم 2025.. أفريقيا بالمركز الثالث

إسلام مقلد

تواصل قارة أوروبا إحكام سيطرتها على صدارة كرة القدم العالمية، ليس فقط من حيث البطولات الكبرى والإنجازات القارية، بل أيضًا على صعيد القيمة التسويقية للاعبيها داخل المستطيل الأخضر مع انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025.

 وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في اقتصاديات كرة القدم وانتقالات اللاعبين.

القارة العجوز في القمة

بحسب التقرير، تضم أوروبا 42,151 لاعبًا تبلغ قيمتهم التسويقية الإجمالية 39.27 مليار يورو، لتتصدر القارة العجوز القائمة بفارق شاسع عن أقرب منافسيها.

ويتصدر الإسباني لامين يامال، موهبة برشلونة الصاعدة بسرعة الصاروخ، قائمة اللاعبين الأغلى قيمة في العالم بتسعيرة بلغت 200 مليون يورو، ليؤكد أن مستقبل كرة القدم يمر عبر القارة الأوروبية.

أمريكا الجنوبية في الوصافة

تأتي قارة أمريكا الجنوبية في المركز الثاني من حيث القيمة التسويقية بإجمالي 11.46 مليار يورو، عبر 12,111 لاعبًا محترفًا، حيث يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد وأحد أبرز المواهب في العالم، قيادة القائمة بقيمة 170 مليون يورو.

أفريقيا تثبت حضورها في المركز الثالث

القارة السمراء تحتل المركز الثالث عالميًا بـ 8,819 لاعبًا، تبلغ قيمتهم الإجمالية 6.41 مليار يورو.

ويتصدر قائمة اللاعبين الأفارقة النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بقيمة 80 مليون يورو، ليعكس مدى حضور اللاعبين الأفارقة في كبرى الدوريات العالمية.

آسيا تواصل التقدم

في المرتبة الرابعة، تأتي قارة آسيا بعدد 12,999 لاعبًا بقيمة تسويقية تبلغ 2.68 مليار يورو. ويبرز الثنائي الياباني كاورو ميتوما، نجم برايتون الإنجليزي، والكوري الجنوبي كيم مين-جي، مدافع بايرن ميونخ، كأغلى اللاعبين في القارة بقيمة 40 مليون يورو لكل منهما.

أمريكا الشمالية في المركز الخامس

تحتل أمريكا الشمالية المركز الخامس عالميًا بإجمالي 4,253 لاعبًا تصل قيمتهم السوقية إلى 2.46 مليار يورو.

ويقود القائمة النجم الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، بجانب الأمريكي كريستيان بوليسيتش، نجم ميلان الإيطالي، بقيمة 50 مليون يورو لكل منهما.

أوقيانوسيا في ذيل القائمة

أما قارة أوقيانوسيا فتأتي في المرتبة السادسة والأخيرة بعدد 1,382 لاعبًا بقيمة تسويقية مجمعة 246 مليون يورو فقط، ويتصدرها المهاجم النيوزيلندي كريس وود بقيمة 10 ملايين يورو، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بينها وبين بقية القارات الكبرى في عالم كرة القدم.

