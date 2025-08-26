شوبير: فين رمضان صبحي؟ غيابك بقى كتير

علق الإعلامي أحمد شوبير على صفقات نادي بيراميدز وغياب رمضان صبحي.

وقال شوبير، عبر تصريحات إذاعية: “مذهول من عدم توفير بيراميدز لبدلاء على مستوى عالٍ، وفين رمضان صبحي؟ غيابك بقى كتير”.

وعلق الإعلامي مهيب عبد الهادي على أسوأ انطلاقة بالدوري في تاريخ بيراميدز بطل أفريقيا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أسوأ انطلاقة في تاريخ بيراميدز بطل أفريقيا في الدوري منذ تغيير الاسم إلي بيراميدز بعد 4 مباريات".

وأضاف: "موسم 2018 - 2019 = 10 نقاط

موسم 2019 - 2020 = 8 نقاط

موسم 2020 - 2021 = 7 نقاط

موسم 2021 - 2022 = 10 نقاط

موسم 2022 - 2023 = 8 نقاط

موسم 2023 - 2024 = 10 نقاط

موسم 2024 - 2025 = 7 نقاط

موسم 2025 - 2026 = 5 نقاط".

كما علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على فوز مودرن سبورت على بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على “فيسبوك”: "تعثرات "السماوي" تستمر!".

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت، أن القرعة كانت بالنسبة لفريقه تحديا كبيرا لخوض أربع مباريات صعبة أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد في بداية الدوري.

وقال عبد الظاهر السقا، في تصريحات لبرنامج “كورة كل يوم”، الذي يذاع على قناة “الحياة”، إن الفوز على بيراميدز نقطة فارقة في مشوار الفريق في الدوري، ولكن ما زال المشوار طويلا في الدوري.