روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير: فين رمضان صبحي؟ غيابك بقى كتير

باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد شوبير على صفقات نادي بيراميدز وغياب رمضان صبحي.

وقال شوبير، عبر تصريحات إذاعية: “مذهول من عدم توفير بيراميدز لبدلاء على مستوى عالٍ، وفين رمضان صبحي؟ غيابك بقى كتير”.

وعلق الإعلامي مهيب عبد الهادي على أسوأ انطلاقة بالدوري في تاريخ بيراميدز بطل أفريقيا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أسوأ انطلاقة في تاريخ بيراميدز بطل أفريقيا في الدوري منذ تغيير الاسم إلي بيراميدز  بعد 4 مباريات".

وأضاف: "موسم 2018 - 2019 = 10 نقاط
موسم 2019 - 2020 = 8 نقاط
موسم 2020 - 2021 = 7 نقاط
موسم 2021 - 2022 = 10 نقاط
موسم 2022 - 2023 = 8 نقاط
موسم 2023 - 2024 = 10 نقاط
موسم 2024 - 2025 = 7 نقاط
موسم 2025 - 2026 = 5 نقاط".

كما علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على فوز مودرن سبورت على بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على “فيسبوك”: "تعثرات "السماوي" تستمر!".

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت، أن القرعة كانت بالنسبة لفريقه تحديا كبيرا لخوض أربع مباريات صعبة أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد في بداية الدوري.

وقال عبد الظاهر السقا، في تصريحات لبرنامج “كورة كل يوم”، الذي يذاع على قناة “الحياة”، إن الفوز على بيراميدز نقطة فارقة في مشوار الفريق في الدوري، ولكن ما زال المشوار طويلا في الدوري.

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

نيكو كوفاتش

بوروسيا دورتموند يُجدد الثقة في نيكو كوفاتش حتى صيف 2027

الزمالك

أحمد عبدالباسط يطرح سؤالاً للجماهير بشأن الزمالك وفاركو

شوبير

بعد مباراة المحلة.. شوبير ينتقد لاعبي الأهلي: دماغ مشغولة

بالصور

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

