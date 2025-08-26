أشرف عبد الباقي يكشف أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل ولد بنت شايب|خاص

أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل ولد بنت شايب.

وقال أشرف عبد الباقى في تصريحات خاصة لصدى البلد: " بجسد شخصية رجل يعيش في الفيلا ويحب العزلة، يجلس مع أم إبراهيم (انتصار) لا يثق في أحد بسهولة، ثم يحدث العديد من المفاجآت خلال أحداث المسلسل.

وأضاف أشرف عبد الباقى"تجربة ولد بنت شايب تجربة مختلفة ومميزة، والبروفات والتحضيرات لمسلسل ولد بنت شايب كانت مليئة بالطاقة الإيجابية.

واختتم أشرف عبد الباقى "أشعر بالسعادة و الفخر وأني بجوز بنتي عندما أعمل معها في عمل.

ولد وبنت وشايب يجمع بين الأجيال

مسلسل ولد وبنت وشايب عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي.