المستشار الألماني: بلادنا لن تنضم إلى مبادرة الاعتراف بدولة فلسطينية الآن

نقلت وكالة رويترز عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس القول بأن بلاده لن ننضم إلى مبادرة الاعتراف بدولة فلسطينية الآن.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "صفا" بأن الحكومة الألمانية طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع لا يزال حرجا وغير مقبول، مؤكدة رفضها لأي خطوات تعرقل إقامة دولة فلسطينية.

وشددت الحكومة الألمانية، في تصريحات لها، على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار، وأنها ترفض أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية، ساعية للحفاظ على فرصة تحقيق حل الدولتين.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".