هل عايز يطرد ولا كان متعصب؟..شوبير يعلق على طرد محمد الشيبي لاعب بيراميدز

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم منتخب مصر السابق، على واقعة طرد المغربي محمد الشيبي، نجم بيراميدز، في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية:"عندي عتاب على محمد الشيبي وهو عارف إني بحبه جدا حتى في أزمة حسين الشحات كنت بتكلم وبوضح وجهة نظره، رغم إن كان فيه حملة عنيفة عليه، لكنه كان صاحب حق يعني".



وأضاف شوبير: "أنا معرفش إمبارح الشيبي كان عايز يطرد ولا كان متعصب ولا مضايق ولا إيه، أنا مش عارف!، عمل واحدة الحقيقة في وش لاعيب نادي مودرن صعبة جدا، ويا كابتن محمد الغازي فورا كان لازم تدي له كارت أحمر، مش محتاجة ولا مراجعة فار ولا أي شيء، مفيهاش فصال، فاتخضيت إن الحكم كابتن محمد الغازي لم يطرده وإداله كارت أصفر".

وأوضح شوبير: "فأنت يا شيبي خدت بطاقة صفراء وربنا سترها معاك، فبعدها علطول الشيبي راح كررها تاني وضرب لاعيب مودرن، فمنحه بطاقة صفراء ثانية فكان غريبا جدا الشيبي الحقيقة في المباراة".

وختم شوبير: "يا شيبي أنت لاعيب مهم جدا وشديد الاحترام، وأنا حسيت إنه كان عايز ياخد كارت أحمر".