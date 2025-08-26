مشكلة عند المدرب.. أسباب تعثر الأهلي أمام غزل المحلة

كشف الناقد الرياضي طه عبدالله، أن نادي غزل المحلة خاض 4 مباريات حتى الآن في الدوري وانتهت نتيجتها جميعًا بالتعادل السلبي، موضحا أن المباراة كانت صعبة من البداية على الأهلي لأنها على ملعب الغزل.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدرب غزل المحلة صعب من الناحية التكتيكية معروف عنه الناحية الدفاعية.

وأردف أن جماهير الأهلي لم يتوقعوا أن يكون عندهم فريق بهذا الشكل يضم كل هؤلاء النجوم تريزيجيه وديانج وبن شرقي وبن رمضان ومتوقع قدرته الفوز على أي منافس على الأقل محليا.



وأردف أن المشكلة في الأهلي داخل الملعب بسبب تقصير من الناحية الفنية، لأن المدرب يعاني مشكلة غير موجودة عند غيره من المدربين وهي نقطة قراءة الملعب تأتي متأخرة وغياب سرعة البديهة.

