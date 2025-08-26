أحمد شوبير ينتقد رباعي الأهلي بعد مباراة المحلة: زيزو ضيّع واحدة سهلة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رباعي هجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في مباراة غزل المحلة، أمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي.



وقال أحمد شوبير:"جراديشار لاعيب بيتحرك كتير ولاعيب جيد، لكنه لم يشكل خطورة على المرمى خالص، وبن شرقي وزيزو يظلان كما هما بقيمتيهما، لكنهما لم يكونا في حالتهما امبارح ومش في أفضل حالة اللي تفرق مع الفريق".

وأضاف شوبير: "زيزو مثلا جات له واحدة سهلة جدا، كرة انفراد، وأبوجبل خرج له، فزيزو حطها من فوقه لوب طلعت فوق العارضة بغرابة شديدة جدا، مع إن دي الكور بتاعت زيزو".

وختم شوبير: "بن شرقي راوغ وجري لكنه مكانش في أفضل حالة له ولا تريزيجيه كمان، عموما مجموعة الهجوم الأهلاوية كانت بعيدة عن مستواها".