مؤسسة البحر الأحمر تشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي بخمسة أفلام مدعومة

تعود مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هذا العام إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بمجموعة من الأفلام والأنشطة المتخصصة، مؤكدةً دورها كمنصة رائدة لدعم الأصوات السينمائية الصاعدة من المملكة العربية السعودية، والعالم العربي، وقارتي إفريقيا وآسيا.

ومن أبرز المشاركات فيلم "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين التي رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الصاعدة في المملكة، ويحظى الفيلم بدعم من صندوق البحر الأحمر، ويُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، "ليشكّل عودتها إلى المهرجان بعد العرض الأول لفيلمها الروائي الشهير "سعَف" في العام 2019 على جزيرة ليدو التي تستضيف هذا الحدث.

ويُعرض فيلم "نجوم الأمل والألم" للمخرج اللبناني سيريل عريس، وهو عمل دراما جرى تطويره بدعم من معامل البحر الأحمر وصندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر.

أما فيلم "رقية" للمخرج الجزائري ينيس كوسيم، وفيلم "ملكة القطن" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني، فيُعرضان ضمن برنامج أسبوع النقّاد المرموق، ليتم من خلالهما تقديم سرديات آسرة تحمل رسائل قوية، وتكشف عن أبعاد الهوية العربية وتحولاتها المعاصرة. وتكتمل القائمة مع فيلم "ذاكرة الأميرة مومبي" للمخرج داميان هاوزر، المدعوم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر، حيث وقع الاختيار عليه لعرضه في أيام المؤلفين، ومن المنتظر أن يرفد المشهد السينمائي بصوت إفريقي مؤثر يستحضر قضايا الإرث والذاكرة.

من جانبه، كشف فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن اعتزازه وفخره معلقًا: "تعتز أسرة المؤسسة بحضور خمسة من أفلامها المدعومة عبر برامجها السنوية، معامل البحر الأحمر، وسوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر؛ ضمن أقسام متعددة من مهرجان البندقية السينمائي العريق.

ويُعد هذا التكريم إقرارًا بفضل صنّاع الأفلام ذوي الرؤى الإبداعية الذين حظينا بشرف التعاون معهم. هذا إلى جانب اختيار مشروعين إضافيّين ضمن أبرز برامج الصناعة في مهرجان البندقية، مما يعكس عمق الشراكة وقوة الحضور الذي رسخته المؤسسة. لقد ظل مهرجان البندقية رمزًا للتميّز الفني، ويسعدنا أن نكون جزءًا من إرثه هذا العام عبر إبراز أصواتٍ سينمائيةٍ من المملكة العربية السعودية، والعالم العربي، وإفريقيا وآسيا، وذلك بالتزامن مع احتفال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بذكراه الخامسة."

وإلى جانب العروض الرسمية، سيكون للمؤسسة حضورًا في البرامج المتخصصة للمهرجان. فقد اُخْتِير فيلم "طرفاية" للمخرجة المغربية الفرنسية صوفيا علوي، الذي طُوِّر في "لودج معامل البحر الأحمر 2024"، للمشاركة في "سوق التمويل التكميلي" Gap Financing Market. وفي الوقت ذاته، يواصل فيلم "ماي سيمبا" للمخرج هوغو سلفاتيرا الذي عُرض لأول مرة في سوق البحر الأحمر 2023، مسيرته في برنامج "فاينال كت". ويوفّر هذا البرنامج الذي تشارك المؤسسة فيه كشريك، فرصة لعرض أفلام لا تزال في مرحلة الإنتاج أمام محترفي السينما العالميين، بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات ما بعد الإنتاج وأسواق التوزيع. وتواصل المؤسسة شراكتها مع البرنامج للسنة الرابعة على التوالي، حيث تمنح جائزة نقدية لدعم أحد الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.