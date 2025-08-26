وفاة الفنانة سليمة خضير.. تفاصيل

أعلنت نقابة الفنانين فى العراق عن وفاة الفنانة سليمة خضير، بعد مسيرة فنية طويلة قدمت فيها عددا من الأعمال.

وقال البيان: “ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنانة سليمة خضير، التي وافتها المنية هذا اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

سليمة خضير بدأت مشوارها الفني مع فرقة هواة الفن في نهاية الخمسينات في البصرة، نشأ عشقها للتمثيل مع ترددها الدائم على دور السينما في مدينتها، أثرت الحياة الفنية بالعديد من الأعمال المتنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أفلامها “التجربة، الحارس، حمى الأبطال”، ومن مسلسلاتها “برج العقرب، هذا هو الحب، البيت الكبير”.

اعتزلت الفن بسبب تقدمها في العمر ووفاة ابنها “وسام” في حادث، كما أنها شقيقة المطربة أمل خضير.