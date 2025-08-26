قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
أمطار رعدية وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لمدة أسبوع
بداية من الشهر المقبل.. تقنين أنماط عمل جديدة أبرزها الدليفري وفري لانسر
الكلوروفينابير السبب.. مفاجأة جديدة بقضية مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ
التعليم العالي: انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت.. أماكن التقديم
الجامع الأزهر ينظم أمسية دينية ضمن احتفالاته بالمولد النبوي.. ورئيس الجامعة يدعو للتأسي بالسنة النبوية
إيران: اتهامات أستراليا لنا مرفوضة وندرس الرد على قرارها بطرد سفيرنا
انتهاء ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية.. إجراءات جديدة للتتبع إلكترونيًا من الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الفنانة سليمة خضير.. تفاصيل

الفنانة سليمة خضير
الفنانة سليمة خضير
أحمد البهى

أعلنت نقابة الفنانين فى العراق عن وفاة  الفنانة سليمة خضير، بعد مسيرة فنية طويلة قدمت فيها عددا من الأعمال.

وقال البيان: “ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنانة سليمة خضير، التي وافتها المنية هذا اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

سليمة خضير بدأت مشوارها الفني مع فرقة هواة الفن في نهاية الخمسينات في البصرة، نشأ عشقها للتمثيل مع ترددها الدائم على دور السينما في مدينتها، أثرت الحياة الفنية بالعديد من الأعمال المتنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أفلامها “التجربة، الحارس، حمى الأبطال”، ومن مسلسلاتها “برج العقرب، هذا هو الحب، البيت الكبير”. 

اعتزلت الفن بسبب تقدمها في العمر ووفاة ابنها “وسام” في حادث، كما أنها شقيقة المطربة أمل خضير.

نقابة الفنانين فى العراق الفنانة سليمة خضير سليمة خضير وفاة الفنانة سليمة خضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

بالصور

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

حمالات ستان..هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان..هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان..هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

نيسان تطلق أول سيارة للكلاب بمواصفات قياسية: روج دوج

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد