أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
فضل شاكر ينفي تقديمه لحفل غنائي في مصر .. تفاصيل

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد البهى

نفي الفنان فضل شاكر، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام"، ما تردد عن استعداده لتقديم حفل غنائي فى مصر.

وقال الفنان اللبناني فضل شاكر من خلال بيان أصدره مديره أعماله، ان فضل شاكر تعاقد مع أحدي الشركات الكبري السعودية علي تقديم حفل غنائي، وهي المقرر لها ان تعلن عن حفلاته خلال الفترة القادمة.

فضل شاكر يحصل على البراءة في القضايا السياسية

كان الفنان فضل شاكر، أصدر بيانًا بعد حصوله على البراءة في القضايا السياسية التي اتهم فيها خلال السنوات الماضية.

وجاء نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر: “بالنسبة إلى التُهم الملفقة فإنني أوضح أنه قبل دخولي مخيم عين الحلوة لم يكن صادرًا في حقي أية مذكرة أو أي حكم، وعندما دخلت المخيم هربًا من التهديد بالقتل انهالت عليي الوثائق والأحكام من دون أن يكون هناك مبرر قانوني، أنا بريء والقضاء صدَّق، غيابيًا، حكم براءتي من الاقتتال مع الجيش والحكم منتشر على وسائل الإعلام”.

وتابع: أنا أطلب من المعنيين أن يتم التعامل مع ملفي على أنه ملف لمواطن عادي، لأنه وبمجرد أن يتمَّ التعاطي مع قضيتي من دون أن يكون هناك بعدٌ سياسيٌ لها فإنَّ 99٪؜ من المشكلة ستُحلّ، أنا بريء ظُلِمتُ أكثر من 13 سنة ولُفِّقت التُهَم المنسوبة إليَّ في محاولة للتضييق عليَّ ظنًّا منهم أنَّ في إمكانهم القضاء عليَّ وعلى فنّي.

وأوضح: وأزيد الرأي العام من الشعر بيتًا، للمرة الأولى، وأكشف له أنني تعرضت من بعض المسؤولين في بعض الأجهزة الرسمية للابتزاز المالي فمنهم من طلب مليوني دولار ومنهم من طلب 5 ملايين ومنهم من طلب عقاراتي وأملاكي لقاء حصولي على براءة أنا أصلًا حاصلٌ عليها ، وقد تمَّ حجز أموال عائلتي وأولادي، الثابت بالمستندات أنها ملك لهم، ولا يُسمح بالإفراج عنها من قبل بقايا فلول نظام بشار الأسد البائد الذين لا يزال نفوذهم حاضرًا في بعض المؤسسات بشكل غير قانوني.

وتابع فضل شاكر: رجعتُ إلى الفن، والتقييم العالمي أقرَّ بأنني رجعتُ رقمًا صعبًا على الساحة الفنية، وهنا أقول لجمهوري الغالي انتظروا الإصدارات المقبلة التي ستكون أجمل وأحلى.

واستكمل: لن أتوقف عن الفنّ، ونجحت بفضل الله، ودعم جمهوري الغالي الذي أحبه وأشتاق إليه وأعده بلقائه، وعبر وسائل الإعلام أوجِّه التحية والحب والتقدير والاحترام لسمو الأمير القائد محمد بن سلمان، وأقول له: «لقد بعثتم بروح الأمل إلى لبنان ووضعتم حجر الأساس لعهد جديد في كل المنطقة العربية.

واختتم فضل شاكر بيانه: "فلتكن قضيتي أولوية في هذا العهد الجديد ولتُفتَح على مصراعيها مع المسؤولين اللبنانين لأنها قضية سياسية واستمرت سياسية على مدى سنوات، لأنَّ جهةً في لبنان كانت مصرّة على أن تظلمني، أما وقد تبدلتِ الظروف اليوم وحُلَّت كثير من القضايا بفضل جهودكم فلتُضمَّ قضيتي التي سيَّسها الظالمون والمفترون إلى أولوياتكم التي لطالما رفعتم عنوانها باسم الإنسانية من مملكة الإنسانية إلى كل العالم.

فضل شاكر الفنان فضل شاكر الفنان اللبناني فضل شاكر

