مستشار ألمانيا: لن ننضم لمبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده لن تنضم في الوقت الراهن إلى مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن القرار يتطلب ظروفًا سياسية مناسبة لتحقيق السلام في المنطقة.

تصريحات تأتي وسط تحركات أوروبية متزايدة

جاءت تصريحات شولتس بالتزامن مع تحركات عدد من الدول الأوروبية نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في محاولة لدعم حل الدولتين وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

التأكيد على دعم ألمانيا لحل الدولتين

رغم موقفه من توقيت الاعتراف، جدد المستشار الألماني تأكيده على دعم بلاده لحل الدولتين كمسار أساسي لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل العمل الدبلوماسي بالتنسيق مع شركائها الدوليين.