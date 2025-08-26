قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
أصل الحكاية

خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟

ظاهرة النينيا
ظاهرة النينيا
أمينة الدسوقي

حذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) من احتمال تطور ظاهرة النينيا خلال الخريف وبداية فصل الشتاء، لكنها أكدت أن هذه الموجة إن حدثت لن تكون قوية أو طويلة الأمد.

هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟

وأوضح خبراء الأرصاد أن النينيا تمثل المرحلة الباردة من دورة النينيو – التذبذب الجنوبي (ENSO)، وهي ظاهرة مناخية طبيعية تنشأ نتيجة تغير درجات حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي وما يرتبط بها من أنماط جوية.

وخلال فترة النينيا، يتجه التيار النفاث نحو الشمال، ما يجلب طقس أكثر برودة ورطوبة لشمال الولايات المتحدة، في حين يشهد الجنوب أجواء أكثر دفئا و جفافا.

كما تميل هذه الظاهرة إلى زيادة احتمالات نشاط الأعاصير في المحيط الأطلسي.

وكانت بعض المؤشرات المرتبطة بالنينيا قد ظهرت بشكل قصير في شتاء العام الماضي، لكنها لم تكن كافية لتُسجل كحالة رسمية. 

وتشير أحدث توقعات ENSO إلى أن فرصة تكرارها هذا العام تقدر بنحو 21% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، لترتفع إلى أكثر من 50% بين سبتمبر ويناير ومع ذلك، يرى الخبراء أن التأثيرات المناخية المحتملة ستكون محدودة.

وفي هذا السياق، قالت إيميلي بيكر، أستاذة الأبحاث بجامعة ميامي والكاتبة الرئيسية لمدونة ENSO التابعة لـ NOAA، لموقع Live Science: "إذا تشكلت النينيا، فمن المرجح أن تكون ضعيفة، ولن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط الطقس خلال الشتاء".

يذكر أن دورة ENSO تتألف من مرحلتين النينيو الدافئة والنينيا الباردة، وتتكرر كل عامين إلى سبعة أعوام تقريبا، وتستمر عادة بين 9 و12 شهرا، لكن توقيتها وشدتها يظلان صعبي التنبؤ.

وكان من المتوقع أن تظهر النينيا في صيف العام الماضي، غير أن ارتفاع حرارة المحيطات أخر تطورها حتى ديسمبر، ما جعل تأثيرها ضعيفا. 

وقد تزامن ذلك مع استمرار ظاهرة النينيو بين مايو 2023 ومارس 2024، التي تسببت في تسجيل مستويات قياسية لدرجات الحرارة عالمياً، وزادت من آثار الاحترار المناخي المستمر.

انخفاض في حرارة سطح المحيط الهادئ

وتتميز النينيا بانخفاض ملحوظ في حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي والوسطي، مصحوبا بتغيرات في أنماط الرياح والضغط الجوي والهطول. 

وعلى عكس النينيو، تؤدي هذه الظاهرة غالبا إلى نتائج مناخية معاكسة في المناطق المدارية والعالمية.

ومع أن النينيا والنينيو ظاهرتان طبيعيتان، إلا أنهما باتتا تتفاعلان مع سياق أوسع من تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري، الأمر الذي يفاقم موجات الطقس المتطرف، ويغير أنماط الأمطار الموسمية ودرجات الحرارة على مستوى العالم.

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

