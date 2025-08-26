قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
أحمد جمال سعيد يرد بقوة على أفضلية أبناء النجوم وأحفادهم فى الأعمال الفنية

أحمد إبراهيم

رد الفنان أحمد جمال سعيد على بعض الآراء والانتقادات التى توجه الى أبناء النجوم واحفادهم وان فرصهم افضل في الحصول على أعمال فنية. 

وقال أحمد جمال سعيد : أرى أن هذا الكلام لا أساس له، سواء كنت من أسرة فنية أم لا، في النهاية أنا ممثل وعليّ مسؤولية كبيرة أن أقدّم عملًا جيدًا، كوني حفيد أو ابن فنان لا يغيّر شيئًا، لأنهم بالفعل كتبوا تاريخهم، أما الآن فهو وقتي أنا، ومسؤوليتي وحدي، وليست مسؤولية أي شخص آخر.

الحلقة الأخيرة من حكاية وبتوقيت 2028

وقد شارك أحمد جمال سعيد فى حكاية بتوقيت 2028 فى مسلسل ما تراه ليس كما يبدو وحملت الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت، وبدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل. 

ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

وتتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم. 

وفي المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.

