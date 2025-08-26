قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص
روسيا تعلن إسقاط 6 قنابل جوية موجهة و191 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال 24 ساعة
مؤلفة تشكو أبطال فيلم جوازة فى جنازة.. خاص

أحمد إبراهيم

كشف المستشار حسام لطفى محامي المؤلفة نرمين مجدي مرسي خليل عن تعرض موكلته الى السرقة من قبل صناع فيلم “جوازة فى جنازة" الذى تقوم ببطولته نيللى كريم وشريف سلامة والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

وكلفت نرمين مجدي المستشار حسام لطفي لرفع دعوى قضائية ضد صناع العمل بتهمة سرقة فكرة الفيلم من قبل مجموعتها القصصية القصيرة التى تحمل اسم استقالة إبليس وضمن هذه المجموعة قصة قصيرة بعنوان “جوازة فى جنازة”.

وقام المستشار حسام لطفي بتوجيه شكوي بالتعدي على الحق الأدبي والمالي الى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لاستعانة الشركة المنتجة للعمل بنفس العنوان وبناء عليه يطالب الرقابة بالتحقيق فى الواقعة. 

تفاصيل فيلم جوازة فى جنازة 

من ناحية أخرى طرح منذ قليل الفيديو البوستر الدعائي الأول لفيلم جنازة في جوازة من إخراج أميرة دياب، والمقرر طرحه يوم 10 سبتمبر بدور العرض المصرية و25 سبتمبر بدور العرض في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات. 

كما أنه يُعد التّجربة الرّوائيّة الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، والذي تم إنجازه بعد سلسلة طويلة من التّعديلات على السّيناريو وصلت إلى ستّ عشرة نسخة منذ انطلاق الفكرة مطلع عام ٢٠٢٣. 

ويضمّ كوكبة من أبرز الأسماء، من بينهم نيللي كريم وشريف سلامة في ثالث أعمالهم الفنية معا، وتأكيد حضورهما القوي كثنائي فني مميز، وذلك بعد مشاركتهم في فيلم "هابي بيرث داي" ومسلسل "فاتن أمل حربي"، ويشاركهما البطولة في الفيلم كل من النجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

الفيلم انتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو والرشيدي فيلم في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الكوميديا والدراما والرومانسية الاجتماعية، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور.

